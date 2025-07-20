ЗСУ на фронті / © Associated Press

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У Силах територіальної оборони наразі не можуть назвати конкретні строки служби для мобілізованих або контрактників. Все залежить від формування необхідного резерву особового складу.

Про це заявив заступник начальника Центру рекрутингу Сил ТрО Ігор Швайка в ефірі «Київ24».

За його словами, наразі неможливо фіксувати строки служби на 1, 2 чи 3 роки, оскільки тривалість виконання бойових завдань змінюється залежно від обстановки.

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«Коли у нас буде сформований достатній резерв новопризваних військовозобов’язаних або контрактників-добровольців, і коли Генеральний штаб буде розуміти, що є можливість ініціювати встановлення конкретних строків служби, ми до цього прийдемо», — наголосив Швайка.

Він додав, що зараз немає підстав визначати фіксовану тривалість служби, адже це не відповідає поточній військовій ситуації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи питання про встановлення фіксованих строків служби у ЗСУ, заявив, що військові повернуться додому лише після перемоги над ворогом — тобто над путіним.

Він також наголосив, що ротації можуть стати реальністю лише за умови, якщо народні депутати особисто долучаться до допомоги на фронті.

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