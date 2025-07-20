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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Кінбурнській косі з’явився український прапор

На Кінбурнській косі з’явився український державний прапор. Хоча офіційного підтвердження про присутність ЗСУ в цьому районі наразі немає, сам факт появи прапора має важливе значення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Над Кінбурнською косою підняли український прапор

Над Кінбурнською косою підняли український прапор

Українські військові зі 123-ї бригади тероборони встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

Про це повідомляє Telegram «ЖАХ З НЕБЕС „123“.

Зокрема, військові опублікували кадри, на яких видно, що було встановлено прапор нашої країни.

«Гордість — це про підрозділ безпілотних систем 123-ї бригади тероборони, яка днями встановила перший прапор України на Кінбурнській косі, як символ нашої неминучої перемоги над злом», — йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса - це вузький півострів на південь від Очакова, розташований між Чорним та Азовським морями.

Російські збройні сили зайшли до території півострова у березні 2022 року зі сторони суходолу в Херсонській області. Це дозволило їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря, адже коса розташована в стратегічному місці — тут сходяться виходи із портів Херсона (Херсонський морський торговельний порт) та Миколаєва (Морські торгові порти (МТП) «Миколаїв», «Ольвія» та «Ніка-Терра»).

Від початку повномасштабної війни Кінбурнська коса перетворилася на важливий військовий рубіж — через неї проходять лінії оборони і постачання. Контроль над цією територією критично важливий для забезпечення безпеки південного узбережжя країни.

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