- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
На Кінбурнській косі з’явився український прапор
На Кінбурнській косі з’явився український державний прапор. Хоча офіційного підтвердження про присутність ЗСУ в цьому районі наразі немає, сам факт появи прапора має важливе значення.
Українські військові зі 123-ї бригади тероборони встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.
Про це повідомляє Telegram «ЖАХ З НЕБЕС „123“.
Зокрема, військові опублікували кадри, на яких видно, що було встановлено прапор нашої країни.
«Гордість — це про підрозділ безпілотних систем 123-ї бригади тероборони, яка днями встановила перший прапор України на Кінбурнській косі, як символ нашої неминучої перемоги над злом», — йдеться у повідомленні.
Кінбурнська коса - це вузький півострів на південь від Очакова, розташований між Чорним та Азовським морями.
Російські збройні сили зайшли до території півострова у березні 2022 року зі сторони суходолу в Херсонській області. Це дозволило їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря, адже коса розташована в стратегічному місці — тут сходяться виходи із портів Херсона (Херсонський морський торговельний порт) та Миколаєва (Морські торгові порти (МТП) «Миколаїв», «Ольвія» та «Ніка-Терра»).
Від початку повномасштабної війни Кінбурнська коса перетворилася на важливий військовий рубіж — через неї проходять лінії оборони і постачання. Контроль над цією територією критично важливий для забезпечення безпеки південного узбережжя країни.