День ангела 20 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 20 липня

20 липня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Юхима, Івана, Іллю, Костянтина, Миколу, Олександра, Олексія, Опанаса, Петра, Сергія, Тихона, Федора.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві енергійний, яскравий. В дорослому віці стає честолюбним, жартівником.

Юхим — давньогрецьке ім’я, перекладається як “доброзичливий”. В дитинстві розумний, талановитий. В дорослому віці стає вразливим, чутливим.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Ілля — давньоєврейське походження, означає “мій Бог — Яхве”. В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає імпульсивним, гарячковитим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві надійний, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим, мудрим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непоїитний, спокійний. В дорослому віці стає щирим, чесним.

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Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає справедливим, довго обирає супутницю життя.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним, цілеспрямованим.

Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертний”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає незалежним, впевненим в собі.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний, чутливий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

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Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає мудрим, справедливим.

Тихон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “доля”. В дитинстві не примхливий, вихований. В дорослому віці стає серйозним, доброзичливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві емоційний, цілеспрямований. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим.

День ангела 20 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З найкращими побажаннями в день ангела! Нехай твій ангел завжди підказує, як йти вперед, підтримує в хвилини сумнівів і допомагає знаходити гармонію та радість у кожному моменті життя.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде твоїм надійним другом, оберігає твою душу і допомагає долати всі життєві труднощі з легкістю і вірою в краще.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, надихав на добрі справи і дарував відчуття спокою та захищеності в будь-яких обставинах.

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Вітаю з днем ангела! Нехай світло твого ангела освітлює життєвий шлях, наповнює серце любов’ю і добром, а кожен день приносить лише щастя, здоров’я і добробут.

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З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець допомагав тобі втілювати мрії, дарував натхнення і підтримував у будь-яких починаннях, а життя було сповнене радості, тепла і гармонії.

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