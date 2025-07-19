Які пільги має родина учасника бойових дій

Для українських військових та учасників бойових дій держава передбачила десятки пільг / © pixabay.com

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Учасники бойових дій та члени їхніх сімей мають доступ до пільг, які гарантує держава. Пільги розповсюджуються на різні сфери — від комунальних послуг до медичного обслуговування.

Пільги сім’ям військовослужбовців зі статусом УБД регламентовані Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Посвідчення УБД надає сім’ям учасника бойових дій доступ до таких комунальних пільг:

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75% знижка на квартплату

75% знижка на комунальні послуги (газопостачання, електроенергія тощо). Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%

75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім’ю

Подати заяву на призначення пільги можуть члени родини учасника бойових дій.

Куди подати заяву про пільги УБД:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (діючі сервісні центри)

надіслати поштою

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України

за допомогою Дія.Підпис у застосунку «Дія»

До членів сім’ї учасника бойових дій належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років)

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки

Раніше ми писали, які пільги та переваги надає статус учасника бойових дій. Більше про це читайте у новині.