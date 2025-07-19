- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1460
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие льготы имеет семья участника боевых действий
Члены семей участников боевых действий имеют право обратиться за назначением льгот на жилищно-коммунальные услуги.
Участники боевых действий и члены их семей имеют доступ к льготам, гарантируемым государством. Льготы распространяются на разные сферы — от коммунальных услуг до медицинского обслуживания.
Льготы семьям военнослужащих со статусом УБД регламентированы Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Удостоверение УБД предоставляет семьям участника боевых действий доступ к следующим коммунальным льготам:
75% скидка на квартплату
75% скидка на коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.п.). Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.
75% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 метров квадратных на семью.
Подать заявление о назначении льготы могут члены семьи участника боевых действий.
Куда подать заявление о льготах УБД:
в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (действующие сервисные центры)
отправить по почте
через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины
с помощью Дія.Підпис в приложении «Дія»
К членам семьи участника боевых действий относятся:
жена (супруг), их несовершеннолетние дети (до 18 лет)
холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы
лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке
нетрудоспособные родители
Ранее мы писали, какие льготы и преимущества дает статус участника боевых действий. Больше об этом читайте в новости.