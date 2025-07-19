Какие льготы имеет семья участника боевых действий

Для украинских военных и участников боевых действий государство предусмотрело десятки льгот / © pixabay.com

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Участники боевых действий и члены их семей имеют доступ к льготам, гарантируемым государством. Льготы распространяются на разные сферы — от коммунальных услуг до медицинского обслуживания.

Льготы семьям военнослужащих со статусом УБД регламентированы Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Удостоверение УБД предоставляет семьям участника боевых действий доступ к следующим коммунальным льготам:

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75% скидка на квартплату

75% скидка на коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.п.). Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

75% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 метров квадратных на семью.

Подать заявление о назначении льготы могут члены семьи участника боевых действий.

Куда подать заявление о льготах УБД:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (действующие сервисные центры)

отправить по почте

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины

с помощью Дія.Підпис в приложении «Дія»

К членам семьи участника боевых действий относятся:

жена (супруг), их несовершеннолетние дети (до 18 лет)

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке

нетрудоспособные родители

Ранее мы писали, какие льготы и преимущества дает статус участника боевых действий. Больше об этом читайте в новости.