Які пільги та переваги надає статус учасника бойових дій (УБД) 2025 року

Пільги УБД

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Статус учасника бойових дій надають громадянам, які виконували бойові (службові та спеціальні) завдання в районах ведення воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях. У 2025 році, згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів України (Мінветеранів), суттєвих змін у процедурі надання цього статусу та пов’язаних з ним пільгах не планується. Військовослужбовці, які набули або набудуть статусу УБД, можуть розраховувати на комплексний захист у різних сферах життя. Експерти розповіли, які на які саме соціальні гарантії можуть розраховувати УБД 2025 року.

Пільги для учасника бойових дій УБД 2025 року

Житлові та комунальні пільги для УБД

Однією з найвагоміших переваг статусу УБД є суттєва знижка на оплату житлово-комунальних послуг, що значно полегшує фінансове навантаження на ветеранів та їхні родини:

Знижка на оплату житлової площі. Учасники бойових дій отримують 75% знижки на оплату житлової площі. Ця пільга розраховується за нормою 21 квадратний метр на кожну особу, яка постійно проживає та зареєстрована в житлі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Комунальні послуги. На оплату газу, електроенергії, інших комунальних послуг та скрапленого газу для побутових потреб також надається 75% знижки . Розрахунок площі для опалення здійснюється аналогічно: 21 квадратний метр на особу та 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, площа, на яку надається пільга для опалення, подвоюється (42 квадратні метри на особу плюс 21 квадратний метр на сім’ю).

УБД, які проживають у будинках без центрального опалення, мають право на 75% знижки на вартість палива, зокрема рідкого.

Медичні пільги

Держава гарантує учасникам бойових дій широкий спектр медичних пільг, що забезпечують їм доступ до необхідної медичної допомоги та реабілітації:

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Безплатні ліки та медичні засоби. УБД мають право на отримання ліків, імунобіологічних препаратів та медичних виробів за рецептами лікарів безплатно .

Безплатне зубопротезування . Протезування зубів (за винятком використання дорогоцінних металів) здійснюється за державні кошти .

Доступ до медичних закладів. Учасники бойових дій зберігають право користуватися поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені раніше, навіть після виходу на пенсію або зміни місця роботи.

Обстеження та диспансеризація. Надається право на безплатне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

Першочергове обслуговування . УБД мають право на першочергове обслуговування в лікувальних закладах, аптеках, а також на першочергову госпіталізацію .

Санаторно-курортне лікування. Учасники бойових дій можуть отримати путівки на санаторно-курортне лікування або компенсацію вартості самостійного лікування. Порядок надання путівок та виплати компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Транспортні пільги

Для УБД передбачені значні пільги на проїзд у громадському транспорті, що забезпечує їхню мобільність:

Міський та приміський транспорт. Учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту , а також автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Міжміське сполучення. Це стосується і залізничного, водного транспорту приміського сполучення, а також автобусів на приміських і міжміських маршрутах, включаючи районні та міжобласні рейси, незалежно від відстані та місця проживання.

Для користування пільгами достатньо пред’явити посвідчення встановленого зразка. У разі впровадження автоматизованої системи обліку проїзду, ветерани отримуватимуть безплатний електронний квиток.

Трудові пільги

Статус УБД передбачає додаткові гарантії та підтримку у сфері праці:

Допомога по тимчасовій непрацездатності . Ветеранам гарантується виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати , незалежно від їхнього стажу роботи.

Відпустки. УБД можуть брати чергову щорічну відпустку у зручний для них час . Крім того, вони мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік .

Захист при звільненні. У разі скорочення чисельності або штату працівників, ветерани мають переважне право на залишення на роботі. У випадку ліквідації підприємства їм гарантується пріоритетне працевлаштування.

Інші важливі пільги та привілеї

Окрім вищезазначених категорій, статус УБД надає низку інших важливих переваг:

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Підвищення пенсійних виплат. Пенсії, довічне грошове утримання або соціальна допомога для учасників бойових дій збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб .

Разова грошова допомога . Щорічно до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога . Її розмір та порядок виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Освітня підтримка для дітей. Держава надає цільову підтримку для здобуття освіти в державних і комунальних закладах для дітей учасників бойових дій. Ця підтримка діє до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення дітьми 23 років, і стосується здобуття професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.