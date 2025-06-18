Чи буде закон про демобілізацію: що кажуть у Раді

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що український парламент не буде ухвалювати рішення про демобілізацію без чіткої позиції від Збройних сил України.

Про це він повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Такі важливі речі, як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права», — наголосив спікер.

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Стефанчук згадав події 1918 року, коли рішення про демобілізацію ухвалювалося Центральною Радою. Тоді міністр оборони Всеволод Порш ініціював відповідний законопроєкт. Наслідком стала стрімка втрата боєздатності армії Української Народної Республіки.

«Ми дуже добре знаємо, чим це завершилось», — зазначив голова парламенту, натякаючи на катастрофічні наслідки для державності того часу.

Спікер наголосив, що нинішні українські військові заслуговують на справедливі правила ротацій, відпусток, соціальної підтримки, а в разі загибелі — гідного забезпечення для родин загиблих.

«Українські військові повинні мати — і вони заслужили — справедливі правила. І парламент вже ухвалив усе необхідне законодавство для цього», — пояснив він.

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Стефанчук додав, що вся необхідна законодавча база для забезпечення прав військовослужбовців вже є. Тепер важливо, щоб ці правила ефективно запрацювали в практиці ЗСУ:

«Я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва», — підсумував він.

Нагадаємо, скасування правового режиму воєнного стану в Україні не призведе до автоматичної демобілізації військовослужбовців. На цьому наголосив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами парламентаря, режим воєнного стану може завершитися, якщо Верховна Рада не підтримає відповідний указ президента. Водночас це не означає, що українські військові будуть негайно демобілізовані.

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«Згідно з законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, демобілізація відбувається лише на підставі окремого рішення президента, яке також потребує підтримки парламенту. Тому навіть у разі припинення воєнного стану демобілізація не розпочнеться автоматично», — пояснив Веніславський.