Будет ли закон о демобилизации: что говорят в Раде

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент не будет принимать решение о демобилизации без четкой позиции от Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

«Такие важные вещи как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права», — подчеркнул спикер.

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Стефанчук вспомнил события 1918 года, когда решение о демобилизации принималось Центральным Советом. Тогда министр обороны Всеволод Порш инициировал соответствующий законопроект. Следствием стала стремительная утрата боеспособности армии Украинской Народной Республики.

«Мы очень хорошо знаем, чем это завершилось», — отметил глава парламента, намекая на катастрофические последствия для государственности того времени.

Спикер подчеркнул, что нынешние украинские военные заслуживают справедливых правил ротаций, отпусков, социальной поддержки, а в случае гибели — достойного обеспечения для семей погибших.

«Украинские военные должны иметь — и они заслужили — справедливые правила. И парламент уже принял все необходимое законодательство для этого», — объяснил он.

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Стефанчук добавил, что вся необходимая законодательная база для обеспечения прав военнослужащих уже есть. Теперь важно, чтобы эти правила эффективно заработали в практике ВСУ:

«Я бы хотел, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства», — подытожил он.

Напомним, отмена правового режима военного положения в Украине не приведет к автоматической демобилизации военнослужащих. Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам парламентария, режим военного положения может завершиться, если Верховная Рада не поддержит указ президента. В то же время, это не означает, что украинские военные будут немедленно демобилизованы.

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«Согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация происходит только на основании отдельного решения президента, которое также нуждается в поддержке парламента. Поэтому даже в случае прекращения военного положения, демобилизация не начнется автоматически», — пояснил Вениславский.