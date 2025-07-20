ВСУ на фронте / © Associated Press

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В Силах территориальной обороны не могут назвать конкретные сроки службы для мобилизованных или контрактников. Все зависит от формирования нужного резерва личного состава.

Об этом заявил заместитель начальника Центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайко в эфире «Киев24».

По его словам, в настоящее время невозможно фиксировать срок службы на 1, 2 или 3 года, поскольку продолжительность выполнения боевых задач меняется в зависимости от обстановки.

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«Когда у нас будет сформирован достаточный резерв вновь призванных военнообязанных или контрактников-добровольцев, и когда Генеральный штаб будет понимать, что есть возможность инициировать установление конкретных сроков службы, мы к этому придем», — подчеркнул Швайко.

Он добавил, что сейчас нет оснований определять фиксированную продолжительность службы, ведь это не соответствует текущей военной ситуации.

Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос об установлении фиксированных сроков службы в ВСУ, заявил, что военные вернутся домой только после победы над врагом — то есть над Путиным.

Он также подчеркнул, что ротации могут стать реальностью только при условии, что народные депутаты лично присоединятся к помощи на фронте.

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