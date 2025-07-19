Детокс-вода с огурцом: как ее приготовить, в чем польза

Для получения максимальной выгоды используйте органические огурцы и качественную воду / © Pixabay

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Огуречная вода с добавлением лимона обладает приятным свежим вкусом, в ней ноль калорий, зато много полезных для кожи, пищеварения и организма в целом веществ. Такой напиток богат флавоноидами и другими антиоксидантами, витаминами С и К, калием, марганцем и магнием.

Для начала нужно напомнить: огурцы на 95% состоят из воды. Да, это делает овощ экстраувлажняющим растением, но в нем почти не остается питательных веществ. В огурце действительно есть доза витамина K (который помогает сворачиваться крови) и калия (электролит, удерживающий жидкость внутри клеток).

Лимон, как известно, — это источник витамина С.

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Вкусовая совместимость этих ингредиентов для наших рецепторов настолько приятна, что это побуждает нас пить воду чаще и в большем объеме. Особенно, когда стоит выбор — потянуться за бутылочкой сладкой газировки, чтобы утолить жажду в жару, или все-таки налить стакан огуречной воды.

Способ приготовления очень прост: необходимое количество воды, порезать на штаточки огурец и лимон. Огуречную воду лучше употреблять в течение 6-12 часов после приготовления, поскольку огурец начинает выделять воду и становится менее аппетитным с временем.

Зачем пить огуречную воду

Во-первых, это помогает удовлетворить ежедневную потребность в жидкости и предотвращает обезвоживание. Огурцы содержат около 95% воды, что делает их идеальным источником гидратации.

Большая часть питательных веществ огурца содержится в его кожуре и семенах, поэтому рекомендуется не чистить огурцы перед употреблением, если только они не обработаны или не покрыты восковым слоем.

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