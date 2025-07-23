В українських річках масово зникають рідкісні риби: що відомо

Підуст. Фото: Сумський рибоохоронних патруль

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Щоліта українські річки переживають серйозні зміни: великі водойми активно цвітуть, а дрібні — пересихають. Це спричинено зміною клімату й безпосередньо впливає на рибне різноманіття.

Про це розповіла іхтіологиня Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь в коментарі «Телеграфу».

За словами науковиці, цвітіння води та нестача кисню призводять до загибелі риб. У річках України досі мешкають цікаві та рідкісні види, однак багато з них уже майже зникли.

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Серед найбільш вразливих — слиж європейський. Це дрібна рибка, яка виростає до 15 см і важить близько 20–25 грамів. Вона має високі вимоги до вмісту кисню у воді, тому її можна зустріти лише в притоках з течією. У стоячих водоймах і каскаді водосховищ на Дніпрі цей вид не трапляється.

Слиж європейський. Фото: Michal Maňas/CC BY 3.0

Ще один приклад — підуст, занесений до Червоної книги України. Цей вид зберігся у невеликих кількостях у басейні Дніпра, зокрема в Десні та, ймовірно, в Прип’яті. За словами Куцоконь, у багатьох інших притоках підуст майже зник. Навіть за тривалих років досліджень зафіксувати його вдається вкрай рідко.

Нагадаємо, останнім часом українські ринки та супермаркети відчувають суттєвий дефіцит таких популярних видів риби, як товстолобик і щука. Іхтіологи пов’язують це з істотним скороченням обсягів вилову, що сталося через військові дії у країні.