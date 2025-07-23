Генпрокурор хоче перевірити справи НАБУ: подробиці заяви

Руслан Кравченко

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що перевірить, чи має Національне антикорупційне бюро право розслідувати всі справи, які нині перебувають у його провадженні. Зокрема, йдеться про можливе перевищення повноважень НАБУ.

Про це Кравченко повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

Відповідаючи на запитання народного депутата Максима Бужанського, генпрокурор зауважив, що деякі кримінальні провадження, які наразі веде НАБУ, не є його підслідністю. Тобто, ці справи мають бути передані до інших правоохоронних структур.

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«Це окремий кейс — відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю, до правоохоронних органів, які мають цю підслідність», — сказав Кравченко.

За словами очільника Офісу Генпрокурора, така ініціатива є частиною ширшої дискусії про розподіл повноважень між антикорупційними органами, особливо в контексті нещодавно ухвалених змін до законодавства.

Засідання ТСК відбулося наступного дня після ухвалення закону №12414, що обмежує повноваження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згідно з документом, право підписувати підозри високопосадовцям тепер належить виключно Генеральному прокурору. Автором поправок до закону став нардеп Максим Бужанський.

Кравченко наголосив, що ця реформа — «велика відповідальність», яка потребує ретельної перевірки законності дій усіх органів, зокрема й НАБУ.

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Що відомо про ухвалення скандального закон №12414:

В Україні набув чинності скандальний закон №12414, який суттєво змінює баланс антикорупційної системи. Відтепер Генеральний прокурор отримує право втручатися в розслідування НАБУ, а керівник САП фактично позбавлений незалежності.

Документ, який початково подавався як технічна поправка, був проголосований у Верховній Раді 22 липня. За нього віддали голоси 263 народні депутати, здебільшого — з фракції «Слуга народу» та її союзників. Того ж дня закон підписали голова парламенту та президент Володимир Зеленський. Вже в ніч на 23 липня закон офіційно опублікували, і він набув чинності.

Що змінює закон №12414:

Згідно з ухваленим законом, Генеральний прокурор отримує низку нових повноважень:

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перевіряти справи НАБУ на предмет підслідності;

змінювати орган розслідування без згоди НАБУ;

самостійно підписувати підозри топпосадовцям;

давати обов’язкові вказівки детективам НАБУ та прокурорам САП.

Керівник САП тепер виключений зі списку самостійних процесуальних фігур — його участь у розслідуваннях буде можлива лише за погодженням Генпрокурора.

Таким чином, новий закон суттєво зменшує інституційну незалежність антикорупційних органів і відкриває шлях до політичного впливу на резонансні справи.

Антикорупційні організації, громадські активісти та міжнародні партнери України вже різко розкритикували новий закон. У Transparency International та Центрі протидії корупції назвали його «ударом по незалежності НАБУ і САП», який може загрожувати подальшому руху України в ЄС.

Велика сімка (G7) висловила занепокоєння з приводу ослаблення інституційної спроможності антикорупційної інфраструктури, а правозахисники в Україні закликають президента ветувати документ.

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У Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших містах пройшли масові акції протесту. Люди вийшли з гаслами «Збережіть НАБУ» та «Руки геть від САП». Тим часом низка опозиційних депутатів на чолі з Ярославом Железняком готує подання до Конституційного Суду щодо скасування цього закону.