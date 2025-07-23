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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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411
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Головнокомандувач ЗСУ назвав зброю, яка стримає Росію

Без оновлення засобів протиповітряної боротьби Україна ризикує втратити ключові об’єкти.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Сили оборони перебувають у складній ситуації через гострий дефіцит озброєння. Йдеться не лише про нестачу протиповітряної оборони та ракет, а й про критичну потребу в артилерійських снарядах та бронетехніці.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post.

«Окрім недостатньої протиповітряної оборони та ракетного озброєння, сухопутні війська України, які залишаються значно меншими за чисельністю на передовій, також відчувають нестачу 155-мм артилерійських снарядів», — зазначив він.

Також, за його словами, ЗСУ потребують додаткового постачання бронетехніки. Сирський підкреслив, що українські військові готові до дій, але їм необхідні сучасні засоби захисту.
«У нас є високомотивовані та сміливі солдати, які можуть просуватися вперед, — сказав він, — але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що для протидії російським атакам Україні вкрай необхідні нові системи ППО — зокрема ракети Patriot, дрони-перехоплювачі та легка авіація для знищення безпілотників.

Окрім того, повідомлялось, що Німецький генерал Крістіан Фройдінг заявив, що Берлін профінансує велику кількість далекобійних ракет для України. Президент Володимир Зеленський, після наради з Сирським і Шмигалем, повідомив про підготовку нових ударів по РФ. Своєю чергою ексофіцер ПС ЗСУ Анатолій Храпчинський вважає, що атаки на Московську й Ленінградську області можуть підірвати довіру до Путіна.

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