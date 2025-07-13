Німеччина профінансує далекобійні ракети для України — ZDF

Ракета / © Getty Images

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Німеччина підтримає Україну, фінансуючи ракети далекої дальності у великій тризначній кількості, як оголосив генерал-майор Крістіан Фройдінг в ефірі журналу ZDF heute.

Генерал є керівником Спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини та відповідає за координацію підтримки України у сфері озброєння.

Ситуація в Україні наразі “безумовно напружена у військовому плані”, і російські збройні сили “лідирують вже кілька тижнів, якщо не місяців”, — сказав Фройдінг. Повітряна ситуація для України погіршилася за останні тижні, особливо у великих містах.

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Україні потрібні системи озброєння, які можуть проникати глибоко на російську територію та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки. Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина також “готова надати такі системи озброєння”.

Перші системи озброєння далекого радіуса дії планують поставити вже наприкінці липня – це угода між Міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина лише ініціювала та фінансує наприкінці травня, каже Фройдінг.

“І то у великих тризначних цифрах”, — додає генерал.

Це значно посилить протиповітряну оборону України та українські можливості в найближчі тижні та місяці.

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“Сьогодні у нас тут церемонія підписання між українською промисловістю та Міністерством оборони України, що фінансується Німеччиною”, — резюмував генерал, який зараз перебуває в Києві.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні зателефонував Трампу з проханням розблокувати перехоплювачі Patriot, які були зупинені на шляху до України.

Мерц заявив про готовність Німеччини придбати батареї Patriot у США та передати їх Україні.

Німецькі представники підкреслюють, що Німеччина вже надала Україні значну частину своїх ракет Patriot, можливо, навіть більше, ніж США у відносному вираженні.

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