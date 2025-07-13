Германия профинансирует дальнобойные ракеты для Украины — ZDF

Ракета / © Getty Images

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Германия поддержит Украину, финансируя ракеты далекой дальности в большом трехзначном количестве, как объявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг в эфире журнала ZDF heute .

Генерал является руководителем Специального штаба Украины в Министерстве обороны Германии и отвечает за координацию поддержки Украины в сфере вооружения.

Ситуация в Украине сейчас "безусловно напряженная в военном плане", и российские вооруженные силы "лидируют уже несколько недель, если не месяцев", - сказал Фрейдинг. Воздушная ситуация для Украины ухудшилась за последние недели, особенно в больших городах.

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Украине нужны системы вооружения, которые могут проникать глубоко на российскую территорию и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты.

Первые системы вооружения дальнего радиуса действия планируют поставить уже в конце июля – соглашение между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия только инициировала и финансирует в конце мая, говорит Фрейдинг.

"И это в больших трехзначных цифрах", - добавляет генерал.

Это значительно усилит противовоздушную оборону Украины и украинские возможности в ближайшие недели и месяцы.

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"Сегодня у нас здесь церемония подписания между украинской промышленностью и Министерством обороны Украины, финансируемой Германией", - резюмировал генерал, который сейчас находится в Киеве.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне позвонил по телефону Трампу с просьбой разблокировать перехватчики Patriot , которые были остановлены на пути в Украину.

Мерц заявил о готовности Германии купить батареи Patriot в США и передать их Украине.

Немецкие представители подчеркивают, что Германия уже предоставила Украине значительную часть своих ракет Patriot, возможно даже больше, чем США в относительном выражении.

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