Чому шкарпетки треба прати навиворіт: ви здивуєтеся

Шкарпетки. / © Unsplash

Реклама

Можливо, ви ніколи не задумувалися про те як прати шкарпетки: навиворіт чи лицьовою стороною всередину. Втім, тепер стало відомо, що прати шкарпетки варто навиворіт.

Як правильно прати шкарпетки повідомляється у статті Real Simple.

Що робить шкарпетки брудними

Реклама

Може здаватися, що зовнішня частина шкарпеток – найбрудніша. Адже вона торкається підлоги і взуття, до неї можуть чіплятися крихти, пилові кліщі, бактерії тощо. Втім, чимало сюрпризів має і внутрішня сторона шкарпеток.

На наших ступнях розташовано понад 250 тисяч потових залоз. Крім того, щодня з наших ніг лущаться змертвілі клітини шкіри. Волога від поту сприяє розмноженню бактерій і грибків всередині шкарпеток. Усі ці три фактори можуть призвести не лише до неприємного запаху ніг, але й до епідермофітії стоп та інших поширених захворювань стоп.

Чому слід прати шкарпетки навиворіт

Хоч обидві сторони шкарпеток забруднюються, але найкраще їх прати навиворіт. Саме внутрішня сторона торкається шкіри протягом дня, утримує більшу частину запаху та накопичує відмерлі клітини шкіри.

Реклама

Завдяки вивертанню шкарпеток порошок краще проникне до тканини, допоможе змити бактерії, що викликають запах. Це зменшує ризик того, що шкарпетки будуть несвіжими, а ноги матимуть неприємний запах.

Прання вивернутих шкарпеток зменшить тертя на зовнішній стороні тканини. Завдяки цьому зберігатимуться візерунки та кольори - шкарпетки довше виглядатимуть як нові.

Поради щодо прання шкарпеток:

Багато виробників шкарпеток рекомендують прати їх теплою або прохолодною водою в делікатному режимі з використанням гелю для прання.

Якщо ваші шкарпетки особливо брудні, то попереднє замочування у гелі для прання чи відбілювачі, може допомогти видалити стійкі плями та запахи.

Щоб шкарпетки трималися разом, скористайтеся прищіпкою для з’єднання кожної пари або покладіть їх до мішка.

Сушіння в сушарці добре підходить для більшості шкарпеток, але вовняні шкарпетки, краще буде сушити на мотузці, щоб уникнути усадки.

Якщо ви налаштовані зменшити кількість бактерій у шкарпетках, то краще сушити їх на мотузці під сонцем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як безпечно випрати ковдру з підігрівом.

Реклама