Почему носки надо стирать наизнанку: вы удивитесь

Носки. / © Unsplash

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Возможно, вы никогда не задумывались о том, как стирать носки: наизнанку или лицевой стороной внутрь. Впрочем, теперь стало известно, что стирать носки стоит наизнанку.

Как правильно стирать носки, сообщается в статье Real Simple.

Что делает носки грязными

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Может казаться, что наружная часть носков – самая грязная. Ведь она касается пола и обуви, к ней могут придираться крошки, пылевые клещи, бактерии и т.д. Впрочем, немало сюрпризов имеет и внутренняя сторона носков.

На наших ступнях расположено более 250 тысяч потовых желез. Кроме того, ежедневно с наших ног шелушатся омертвевшие клетки кожи. Влажность от пота способствует размножению бактерий и грибков внутри носков. Все эти три фактора могут привести не только к неприятному запаху ног, но и эпидермофитии стоп и других распространенных заболеваний стоп.

Почему следует стирать носки наизнанку

Хотя обе стороны носков загрязняются, но лучше их стирать наизнанку. Именно внутренняя сторона касается кожи в течение дня, содержит большую часть запаха и накапливает отмершие клетки кожи.

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Благодаря вывертыванию носков порошок лучше проникнет в ткани, поможет смыть вызывающие запах бактерии. Это уменьшает риск того, что носки будут несвежими, а ноги будут иметь неприятный запах.

Стирка вывернутых носков уменьшит трение на наружной стороне ткани. Благодаря этому будут сохраняться узоры и цвета - носки будут дольше выглядеть как новые.

Советы по стирке носков:

Многие производители носков рекомендуют стирать их теплой или прохладной водой в деликатном режиме с использованием стирального геля.

Если ваши носки особенно грязные, то предварительное замачивание в геле для стирки или отбеливателя может помочь удалить стойкие пятна и запахи.

Чтобы носки держались вместе, воспользуйтесь прищепкой для соединения каждой пары или положите их в мешок.

Сушка в сушилке хорошо подходит для большинства носков, но шерстяные носки, лучше будет сушить на веревке, чтобы избежать усадки.

Если вы настроены снизить количество бактерий в носках, то лучше сушить их на веревке под солнцем.

Напомним, ранее мы писали о том, как безопасно постирать одеяло с подогревом.

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