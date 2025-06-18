Найгірша помилка з рушниками: як не зіпсувати речі ще до прання

Прання / © Freepik

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Вологі рушники, які одразу після використання потрапляють до кошика для білизни, можуть стати джерелом бактерій, плісняви та затхлого запаху.

Експерт із прання Закарі Позняк пояснив, як правильно зберігати рушники до моменту прання, щоб зберегти їхню чистоту і продовжити термін служби.

За словами фахівця, головна помилка — зминати рушники та залишати їх вологими в закритому просторі. В таких умовах тканина не висихає повністю, а це створює ідеальне середовище для розвитку грибка та бактерій. Як результат — рушник швидко втрачає свіжість, а користуватися ним стає негігієнічно.

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Що радять експерти:

Після використання повісьте рушник сушитися, навіть на двері чи спеціальну вішалку.

Якщо є час, одразу запускайте прання — це найкращий спосіб уникнути запахів.

Уникайте перевантаження пральної машини, щоб речі добре випралися.

Для профілактики плісняви можна використовувати засоби типу Downy Rinse або Tide Boost.

Крім рушників, у кошику для білизни не варто зберігати вологі шкарпетки, спортивний одяг, речі зі значними забрудненнями або делікатні тканини. Ці предмети можуть зіпсуватися або спричинити небажані реакції з іншими речами під час зберігання або прання.

Правильне поводження з білизною не лише зберігає речі, а й допомагає уникнути непотрібного запаху, алергій і втрати якості тканини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно уникати поширених помилок під час прибирання пилососом, щоб не завдати шкоди техніці. Регулярне очищення фільтрів і правильне використання насадок є важливими аспектами для ефективної роботи пилососа та подовження його терміну служби.

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