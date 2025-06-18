Стало відомо, скільки українців під час війни стали мільйонерами

Гроші / © pixabay.com

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В Україні 2024 року понад 17 тисяч українців задекларували доходи більш ніж в 1 млн грн — це на 1,3 тисячі більше, ніж торік. Загалом задекларовано 254 млрд грн доходів.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, загалом усі громадяни України задекларували 474 мільярди гривень доходів, що на 93,5 мільярда гривень більше, ніж 2024-го. Водночас кількість людей, які подали декларації, зменшилася на 22% і становить близько 363 тисячі осіб.

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Він вважає, що, ймовірно, це пов’язано з тим, що частина українців змінила країну проживання і більше не фігурує в українській статистиці. Така тенденція свідчить про зміну демографічної ситуації серед декларантів попри збільшення загальних доходів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що було оприлюднено рейтинг декларацій посадовців.

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