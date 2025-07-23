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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі назвали нову умову зустрічі Зеленського і Путіна

У Кремлі наполягають на тому, що спершу Київ і Москва мають узгодити меморандуми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

Призначати можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та “фюрера” РФ Володимира Путіна “без попередньої великої роботи” нібито є “недоцільним”.

Про це заявив речник диктатора-президента Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що сьогодні під час час зустрічі представників Києва та Москви у Стамбулі серед іншого обговорюватимуть тексти меморандумів. За словами Пєскова, нібито саме робота щодо узгодження проєктів меморандумів “є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського”.

“Російсько-українська зустріч у верхах можлива лише після погодження меморандумів, інакше вона недоцільна”, - висловився представник адміністрації диктатора Путіна.

Нагадаємо, 23 червня мають відбутися переговори України і РФ в Стамбулі. Це третя пряма зустріч Києва і Москви. Попередні відбулися 16 травня і 2 червня. Очікується, що зустріч розпочнеться близько 19:00 у палаці Чираган.

Українську делегацію для перемовин з РФ очолить секретар РНБО Рустем Умєров. На посаді очільника Міноборони він також головував у складі українського представництва у Туреччині. До складу увійшли представники Офісу Президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших структур.

Раніше у Москві заявляли, що жодних змін у складі російської групи немає. Її знову очолюватиме помічний “фюрера” Володимир Мединський. Нібито під час нового раунду переговорів сторони мають обмінятися меморандумами.

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