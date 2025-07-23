В Стамбуле обсудят встречу Зеленского и Путина - СМИ

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин / © ТСН

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В Стамбуле украинская делегация планирует во время переговоров с российской стороной поднять вопрос о вероятной личной встрече президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Этот пункт является одним из ключевых в повестке дня переговоров.

Об этом сообщили источники, знакомые с темой переговоров, передает РБК-Украина.

«Главная тема — встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали о том, что после двух раундов переговоров в Стамбулепоявились разговоры о возможном продолжении диалога между Украиной и Россией в рамках третьего раунда. Украина продолжает настаивать на гарантиях безопасности и привлечении международных партнеров к процессу, тогда как позиция российской стороны остается нестабильной и трудно предсказуемой. Дальнейший ход переговоров будет зависеть от многих факторов — в частности, участия посредников и реального стремления обеих сторон идти на уступки.

По данным источников издания Independent Türkçe, переговоры будут иметь технический характер и будут касаться ограниченного круга вопросов. В частности, стороны планируют обсудить гуманитарную помощь, обмен пленными, защиту критической инфраструктуры и безопасность государственных границ.

8 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности проведения встречи с участием трех лидеров Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Зато 3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перспективы нового раунда переговоров между Украиной и Россией, отметив, что обе стороны ожидают согласования деталей и предложений по срокам будущих переговоров.

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