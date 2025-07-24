Чем опасна саранча для человека: мнение экспертов

Чем опасна саранча для человека

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В последнее время сообщения о появлении значительных популяций саранчи, в том числе нашествие переживает Запорожье, вызывают беспокойство. Разберемся, какую опасность представляет саранча для человека, опираясь на мнение экспертов.

Особенности саранчи и причины массового распространения

Саранча — это собирательное название для нескольких видов растительноядных насекомых ряда прямокрылых, которые способны собираться в огромные стаи.

Обычно саранча живет в определенной местности годами, не размножаясь массово и не представляя угрозы. Однако, при определенных условиях, может произойти ее бурное распространение. количеством осадков.

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Помимо природных факторов, влияют и антропогенные факторы, связанные с деятельностью человека.

Саранча и ее опасность для растений

Для растений саранча представляет огромную угрозу, особенно в стадной форме. При массовых вспышках размножения эти насекомые способны уничтожить львиную долю урожая. Они питаются листьями, стеблями и цветами, нанося колоссальный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Больше всего от саранчи страдают двудольные виды растений, такие как подсолнечник, свекла, картофель, овощи, бахчевые культуры, бобовые. Во время массовой миграции саранча может полностью уничтожить посев в кратчайшие сроки, что приводит к недобору урожая от 25 до 100%.

Сарана

Опасна ли саранча для человека

Несмотря на устрашающие картины массового нашествия, прямая опасность саранчи для человека минимальна. Эксперты уверяют, саранча — исключительно растительноядное насекомое, которое не имеет зубов и не может укусить человека.

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Однако существуют опосредованные риски:

Аллергические реакции . У некоторых людей может возникнуть индивидуальная чувствительность к продуктам саранской секреции. Это может проявляться в виде зуда, высыпаний на коже, отеков или даже раздражения слизистых и образования язв. В таких случаях важно минимизировать контакт с насекомыми и обратиться за медицинской помощью.

Экологические последствия борьбы . Борьба с массовыми нашествиями саранчи часто требует использования пестицидов. Если химические препараты используются с превышением допустимой концентрации или применяются незарегистрированные средства, это может привести к загрязнению водоемов и почв , что в свою очередь негативно влияет на здоровье человека и окружающую среду.

Перенос болезней (за пределами Европы). В некоторых регионах планеты, например в Африке и Азии, некоторые виды саранчи могут быть переносчиками опасных болезней, таких как болезнь Чагаса, малярия или вирус Западного Нила. Однако, на территории Европейского континента, по словам экспертов, саранчу не переносят возбудителей болезней, которые могут заразить людей.

Таким образом, саранча не представляет прямой угрозы для человека как хищник или переносчик болезней в Украине. Основная опасность заключается в ее способности уничтожать посевы, что может привести к экономическим потерям и продовольственным проблемам, а также в возможных аллергических реакциях и негативных последствиях использования пестицидов.

Методы борьбы с саранчой

Для борьбы с саранчой, особенно при массовом распространении, применяются следующие меры:

Мониторинг и оперативное реагирование. В случае выявления очагов развития вредителей необходимо принимать немедленные меры по локализации и ликвидации.

Применение инсектицидов. По численности 10-15 личинок нестадных саранча или 2-5 особей итальянского пруса на один квадратный метр целесообразно использовать разрешенные к применению инсектициды в соответствии с «Перечнем пестицидов и агрохимикатов разрешенных к использованию в Украине». Также можно применять репелленты для отпугивания насекомых.

Физическая защита растений. Для защиты отдельных растений можно использовать мелкую сетку или другой защитный материал.

Защитная одежда для людей. Если вы подвержены аллергическим реакциям или имеете чувствительную кожу, во время нашествия саранчи рекомендуется одевать длинную одежду, шляпу и защитные очки, чтобы максимально покрыть все участки тела.