Когда завершится война: Залужный дал неожиданный прогноз

Валерий Залужный

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Украина вступила в новую фазу войны, существенно отличающуюся от периода полномасштабного вторжения в 2022–2023 годах. И если страна не позаботится о своей долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия.

Об этом в интервью LB.ua заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, война "старого образца", которая началась 24 февраля 2022 года, завершилась примерно в декабре 2023 года. И с 2024 года на украинской земле продолжается уже совсем другая война.

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"С 2024 года началась совсем другая война - война на истощение, и продолжаться она может долго", - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что российская армия изменила подходы к ведению боевых действий и теперь применяет тактику, направленную не столько на продвижение, сколько на обескровливание Вооруженных сил Украины и гражданского населения. По словам Залужного, на линии фронта сейчас есть позиции, созданные не для прорыва, а исключительно уничтожения.

В этом контексте посол подчеркнул: если Украина не потребует прекращения огня или временного перемирия, а не изменит стратегию защиты и подходы к мобилизации ресурсов, война может продолжаться до 2034 года.

Ранее Валерий Залужный скептически оценил перспективу введения миротворческого контингента в Украину.

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