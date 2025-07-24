Коли завершиться війна: Залужний дав неочікуваний прогноз

Валерій Залужний

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Україна вступила в нову фазу війни, яка істотно відрізняється від періоду повномасштабного вторгнення у 2022–2023 роках. І якщо країна не подбає про свій довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, війна “старого зразка”, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, завершилася приблизно в грудні 2023-го. І з 2024 року на українській землі триває вже зовсім інша війна.

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“З 2024 року розпочалася зовсім інша війна — війна на виснаження, і тривати вона може довго”, — наголосив Залужний.

Він зазначив, що російська армія змінила підходи до ведення бойових дій і тепер застосовує тактику, спрямовану не стільки на просування, скільки на знекровлення Збройних сил України та цивільного населення. За словами Залужного, на лінії фронту зараз є позиції, створені не для прориву, а виключно для знищення.

У цьому контексті посол підкреслив: якщо Україна не вимагатиме припинення вогню або тимчасового перемир’я, а натомість не змінить стратегію захисту й підходи до мобілізації ресурсів, війна може тривати до 2034 року.

Раніше Валерій Залужний скептично оцінив перспективу введення миротворчого контингенту в Україну.

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