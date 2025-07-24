Кремлівські пропагандисти та медіа підтримали акції проти антикорупційного закону

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Так, пропагандистка Ольга Скабєєва на своєму телеграм-каналі закликала українців «вигнати президента України».

«У Києві спалахнули масштабні протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та покласти край війні. Молодець український народ! Виженіть його з кабінету! І Америка має ПРИПИНИТИ фінансування та відправлення озброєння!» – написала пропагандистка.

Пропагандист Володимир Соловйов регулярно публікує у своєму телеграм-каналі дописи про акції, очікуючи, що українці скинуть «корумпований режим».

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Не залишився осторонь Анатолій Шарій, який нагадав про те, що Україна має історію масових протестів, які переростали в революції.

«Мітинги відбуваються всупереч забороні масових зібрань в умовах воєнного стану – якраз тоді, коли Київ домагається продовження допомоги та постачань озброєння від ЄС. Україна має історію масових демонстрацій, які вже переростали в успішні революції, змітаючи корумповані та авторитарні режими», – наголосив він.

Пропагандистське видання Russia News вийшло із заголовком «Новий Майдан: протести (на) Україні розпалюються ще більше, тисячі людей вийшли на мітинг у Києві».

У той же час «Царьград» повідомив: «Почалось: (На) Україні готують новий Майдан. Київ спалахнув, і вже не від російських ракет. Зеленського приговорили».

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Вчора ГУР МОУ повідомило, що росія, зокрема спецслужби та пропагандисти кремля, мають намір використати протести щодо Закону №12414 для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній агресії.

Також у Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що противник розпочав масштабну інформаційну операцію проти України з використанням чинника «антикорупційних протестів в Україні». За отриманою СЗРУ інформацією, до зазначеної операції, крім федеральних ресурсів, кремль активно залучає пул підконтрольних медіа, блогерів, інфлюенсерів у країнах Заходу.