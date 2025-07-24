Закон про роботу НАБУ і САП: Зеленський погодив текст нового документа

Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП. Деталей наразі немає. Документ мають внести сьогодні до Верховної Ради.

Про це повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

Президент називає текст законопроєкту "збалансованим". З його слів, цей документ "гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання".

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"Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у вечірньому відеозверненні 23 липня Володимир Зеленський анонсував новий закон про НАБУ і САП. Він наголосив, що цей документ повинен стати відповіддю на занепокоєння громадськості щодо діяльності антикорупційних органів.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ВРУ терміново збереться для голосування за законопроєкт про НАБУ і САП. За його словами, орієнтовний час голосування — наступний тиждень.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт №12414. Окремі пункти цього документа ліквідовують незалежність НАБУ і САП, а також підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Документ підтримали 263 нардепи. Пізно ввечері того ж дня Зеленський підписав його.

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Дата публікації 21:33, 23.07.25 Кількість переглядів 117 У Києві тисячі людей вийшли на мітинг проти закону про НАБУ та САП