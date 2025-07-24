Чим небезпечна сарана для людини: думка експертів

Чим небезпечна сарана для людини

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Останнім часом повідомлення про появу значних популяцій сарани, зокрема навалу переживає Запоріжжя, викликають занепокоєння. Розберемося, яку небезпеку становить сарана для людини, спираючись на думку експертів.

Особливості сарани та причини масового поширення

Сарана — це збірна назва для декількох видів рослиноїдних комах ряду прямокрилих, які здатні збиратися у величезні зграї. В Україні поширені близько 20 видів сарани, серед яких найнебезпечнішими вважаються сарана перелітна (азіатська) та прус італійський. Розміри цих комах можуть сягати від двох до десяти сантиметрів.

Зазвичай сарана живе в певній місцевості роками, не розмножуючись масово і не становлячи загрози. Однак, за певних умов, може відбутися її бурхливе поширення. Головним чинником є погода, масове розмноження стадних видів саранових часто відбувається після двох-трьох спекотних і сухих років. Важливою умовою для появи масової популяції є також підвищена вологість, спричинена великою кількістю опадів.

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Крім природних факторів, впливають і антропогенні чинники, пов’язані з діяльністю людини. Поєднання цих двох факторів — природного та антропогенного — сприяє розмноженню сарани в більшій кількості, ніж зазвичай. Коли личинки розвиваються великими зграями, вони стають здатними долати значні відстані, мігруючи на сотні й тисячі кілометрів.

Сарана та її небезпека для рослин

Для рослин сарана становить величезну загрозу, особливо в стадній формі. За масових спалахів розмноження ці комахи здатні знищити левову частку врожаю. Вони харчуються листям, стеблами та квітами, завдаючи колосальної шкоди сільськогосподарським угіддям.

Найбільше від сарани страждають дводольні види рослин, такі як соняшник, буряки, картопля, овочі, баштанні культури, бобові. Під час масової міграції сарана може повністю знищити посів у найкоротші терміни, що призводить до недобіру врожаю від 25% до 100%.

Сарана

Чи небезпечна сарана для людини

Незважаючи на страхітливі картини масового нашестя, пряма небезпека сарани для людини мінімальна. Експерти запевняють, сарана — виключно рослиноїдна комаха, яка не має зубів і не може вкусити людину.

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Однак, існують опосередковані ризики:

Алергічні реакції . У деяких людей може виникнути індивідуальна чутливість до продуктів секреції саранових. Це може проявлятися у вигляді свербежу, висипань на шкірі, набряків або навіть подразнення слизових оболонок та утворення виразок. У таких випадках важливо мінімізувати контакт із комахами та звернутися за медичною допомогою.

Екологічні наслідки боротьби . Боротьба з масовими нашестями сарани часто вимагає використання пестицидів. Якщо хімічні препарати використовуються з перевищенням допустимої концентрації, або застосовуються незареєстровані засоби, це може призвести до забруднення водойм і ґрунтів , що, своєю чергою, негативно впливає на здоров’я людини та навколишнє середовище.

Перенесення хвороб (за межами Європи). У певних регіонах планети, наприклад, в Африці та Азії, деякі види сарани можуть бути переносниками небезпечних хвороб, таких як хвороба Чагаса, малярія або вірус Західного Нілу. Проте, на території Європейського континенту, за словами експертів, саранові не переносять збудників хвороб, які можуть заразити людей.

Таким чином, сарана не становить прямої загрози для людини як хижак чи переносник хвороб в Україні. Основна небезпека полягає в її здатності нищити посіви, що може призвести до економічних втрат та продовольчих проблем, а також у можливих алергічних реакціях та негативних наслідках використання пестицидів.

Методи боротьби із сараною

Для боротьби з сараною, особливо за масового поширення, застосовуються такі заходи:

Моніторинг та оперативне реагування. У разі виявлення осередків розвитку шкідників необхідно вживати негайних заходів для їх локалізації та ліквідації.

Застосування інсектицидів. За чисельності 10-15 личинок нестадних саранових або 2-5 особин італійського пруса на один квадратний метр доцільно використовувати дозволені до застосування інсектициди відповідно до «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні». Також можна застосовувати репеленти для відлякування комах.

Фізичний захист рослин. Для захисту окремих рослин можна використовувати дрібну сітку або інший захисний матеріал.

Захисний одяг для людей. Якщо ви схильні до алергічних реакцій або маєте чутливу шкіру, під час нашестя сарани рекомендується одягати довгий одяг, капелюх та захисні окуляри, щоб максимально покрити всі ділянки тіла.