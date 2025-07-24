Ракетний удар по Черкасах: кількість постраждалих зросла (відео)

Росія атакувала Черкаси / © Черкаська облдержадміністрація

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Після масованої ракетної атаки на житлові райони Черкас 25 липня кількість постраждалих зросла до 12.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Facebook.

«Черкаси оговтуються після наймасштабнішої атаки. Одразу чотири крилаті ракети РФ спрямувала на наш обласний центр. Вдосвіта. На звичайні житлові райони», — повідомив він.

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За словами Табурця, станом на зараз побільшало травмованих.

«До медиків загалом звернулося уже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає», — пояснив він.

Водночас начальник Черкаської ОВА зауважив, що на місцях працюють усі потрібні служби.

«Ми в постійній координації, щоб максимально швидко виконати першочергові роботи», — підсумував Табурець.

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Дата публікації 14:50, 24.07.25 Кількість переглядів 22 Черкаси оговтуються після наймасштабнішої атаки

Як повідомлялося, вночі 24 липня агресорка Росія атакувала Черкащину ракетами. У Черкасах було чути вибухи. Сталося кілька пожеж у місті.