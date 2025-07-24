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Ракетний удар по Черкасах: кількість постраждалих зросла (відео)
До медиків загалом звернулося уже 12 людей із забоями, різаними ранами та переломами.
Після масованої ракетної атаки на житлові райони Черкас 25 липня кількість постраждалих зросла до 12.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Facebook.
«Черкаси оговтуються після наймасштабнішої атаки. Одразу чотири крилаті ракети РФ спрямувала на наш обласний центр. Вдосвіта. На звичайні житлові райони», — повідомив він.
За словами Табурця, станом на зараз побільшало травмованих.
«До медиків загалом звернулося уже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає», — пояснив він.
Водночас начальник Черкаської ОВА зауважив, що на місцях працюють усі потрібні служби.
«Ми в постійній координації, щоб максимально швидко виконати першочергові роботи», — підсумував Табурець.
Як повідомлялося, вночі 24 липня агресорка Росія атакувала Черкащину ракетами. У Черкасах було чути вибухи. Сталося кілька пожеж у місті.