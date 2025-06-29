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РФ ударила по Черкащині: є наслідки для цивільної інфраструктури та постраждалі
На Черкащині через атаки росіян цивільна інфраструктура зазнала пошкоджень, троє людей зазнали поранень.
На Черкащині через російські атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у повідомленні у соцмережах.
За попередніми даними, троє постраждалих.
Усі служби працюють. Деталі згодом.
Загроза все ще зберігається. Будьте обережні.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.