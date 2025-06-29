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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ ударила по Черкащині: є наслідки для цивільної інфраструктури та постраждалі

На Черкащині через атаки росіян цивільна інфраструктура зазнала пошкоджень, троє людей зазнали поранень.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

На Черкащині через російські атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у повідомленні у соцмережах.

За попередніми даними, троє постраждалих. 

Усі служби працюють. Деталі згодом. 

Загроза все ще зберігається. Будьте обережні.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Дата публікації
Кількість переглядів
11k
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