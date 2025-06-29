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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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65k
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1 хв

В Івано-Франківську прогриміли вибухи — ЗМІ

Уночі росіяни атакували українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Івано-Франківську було чутно звуки вибухів.

Про це інформує Суспільне. Івано-Франківськ.

“В Івано-Франківську пролунала серія вибухів”, - пізніше уточнили журналісти.

Крилаті ракети прямують курсом на Бурштин, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

А потім в Івано-Франківську знову було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти.

Раніше моніторингові канали попереджували про політ крилатих ракет у напрямку Івано-Франківська.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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