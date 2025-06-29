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В Івано-Франківську прогриміли вибухи — ЗМІ
Уночі росіяни атакували українські міста.
В Івано-Франківську було чутно звуки вибухів.
Про це інформує Суспільне. Івано-Франківськ.
“В Івано-Франківську пролунала серія вибухів”, - пізніше уточнили журналісти.
Крилаті ракети прямують курсом на Бурштин, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
А потім в Івано-Франківську знову було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти.
Раніше моніторингові канали попереджували про політ крилатих ракет у напрямку Івано-Франківська.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.