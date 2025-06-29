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В Ивано-Франковске прогремели взрывы — СМИ
Ночью россияне атаковали украинские города.
В Ивано-Франковске были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Общественное. Ивано-Франковск .
"В Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов", - позже уточнили журналисты.
Крылатые ракеты следуют курсом на Янтарь, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
А потом в Ивано-Франковске снова были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты.
Ранее мониторинговые каналы предупреждали о полете крылатых ракет в направлении Ивано-Франковска.
Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.