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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Ивано-Франковске прогремели взрывы — СМИ

Ночью россияне атаковали украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Ивано-Франковске были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Общественное. Ивано-Франковск .

"В Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов", - позже уточнили журналисты.

Крылатые ракеты следуют курсом на Янтарь, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

А потом в Ивано-Франковске снова были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты.

Ранее мониторинговые каналы предупреждали о полете крылатых ракет в направлении Ивано-Франковска.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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