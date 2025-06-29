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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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26k
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала Украину беспилотниками: названа траектория полета

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 29 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА в Житомирской области курсом на Ровенскую область.

  • БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

  • БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

  • БпЛА в Черкасской и юге Киевской области курсом на запад.

  • БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.

  • БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

  • БпЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровщину.

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.

  • БПЛА с севера курсом на Киев.

  • Полтава – БпЛА с севера в направлении города.

  • Днепр - БпЛА в направлении города.

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