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- Украина
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РФ атаковала Украину беспилотниками: названа траектория полета
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 29 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БпЛА в Житомирской области курсом на Ровенскую область.
БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
БпЛА в Черкасской и юге Киевской области курсом на запад.
БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.
БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.
БпЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровщину.
БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.
БПЛА с севера курсом на Киев.
Полтава – БпЛА с севера в направлении города.
Днепр - БпЛА в направлении города.