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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27k
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1 хв

РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 29 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.

  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

  • БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.

  • БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

  • БпЛА з півночі курсом на Київ.

  • Полтава - БпЛА з півночі у напрямку міста.

  • Дніпро - БпЛА у напрямку міста.

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