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РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 29 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.
БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.
БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
БпЛА з півночі курсом на Київ.
Полтава - БпЛА з півночі у напрямку міста.
Дніпро - БпЛА у напрямку міста.