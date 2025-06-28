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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Поблизу Києва чутно вибухи: на місто насуваються дрони

Оборонці неба вже відбивають загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ППО

ППО / © Associated Press

Поблизу столиці та активізувалися сили протиповітряної оборони. Причина — загроза атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Працює ППО. Повітряну тривогу оголошено вже і в Києві. На місто йдуть ворожі БпЛА», — написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали тривоги та якнайшвидше спускатися в укриття.

Нагадаємо, до цього було оголошено тривогу у низці областей України. Тривога зокрема в Чернігівській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській а також, в АР Крим.

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