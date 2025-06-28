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Поблизу Києва чутно вибухи: на місто насуваються дрони
Оборонці неба вже відбивають загрозу.
Поблизу столиці та активізувалися сили протиповітряної оборони. Причина — загроза атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«Працює ППО. Повітряну тривогу оголошено вже і в Києві. На місто йдуть ворожі БпЛА», — написав Кличко у своєму Telegram-каналі.
Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали тривоги та якнайшвидше спускатися в укриття.
Нагадаємо, до цього було оголошено тривогу у низці областей України. Тривога зокрема в Чернігівській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській а також, в АР Крим.