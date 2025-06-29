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- Украина
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Во Львове раздались взрывы
Россияне продолжают атаковать украинские города ночью.
В ночь на 29 июня 2025 года россияне атаковали Львов .
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в сообщении в социальных сетях.
"Шахед зашел на территорию Львова!", - написал он.
"Львов! Находитесь в укрытиях и сохраняйте информационную тишину!", - добавил глава Львовской ОВ Максим Козицкий в социальных сетях.
Мониторинговые каналы сообщают о многочисленных взрывах во Львове.
Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.