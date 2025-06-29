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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
43k
Время на прочтение
1 мин

Во Львове раздались взрывы

Россияне продолжают атаковать украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 29 июня 2025 года россияне атаковали Львов .

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в сообщении в социальных сетях.

"Шахед зашел на территорию Львова!", - написал он.

"Львов! Находитесь в укрытиях и сохраняйте информационную тишину!", - добавил глава Львовской ОВ Максим Козицкий в социальных сетях.

Мониторинговые каналы сообщают о многочисленных взрывах во Львове.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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