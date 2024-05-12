Откажитесь от них: эти вещи придадут любому интерьеру дешевый вид

Если вы хотите создать интерьер, который выглядел бы дорогостоящим, стоит отказаться от некоторых вещей.

Наборы мебели одинакового цвета

Сейчас уже не в моде наборы мебели, которые когда-то были на пике популярности. Дизайнеры советуют сочетать разные предметы, имеющие одну-две общие черты. К примеру, стиль, цветовая гамма, материал.

Захламленные шкафы и полки

Лучше держать в порядке и не загромождать полки и шкафы, особенно, если они открыты. Также регулярно протирайте от пыли и грязи те полки, которые имеют стеклянную дверцу. Оставленные следы от пальцев выглядят неаккуратно.

Шторы без складок

Если шторы слишком сильно натягиваются и не образуют складок, когда закрываются, любой интерьер автоматически выглядит скудно. Дизайнеры утверждают, что в таком случае ситуацию не спасут даже дорогие ткани. Главными ныне есть великолепие и объем.

Рисунки с логотипами или плакаты с мотивацией

Уже сами по себе такие плакаты выдают отсутствие вкуса, а когда их пытаются вписать в интерьер, не сочетающийся с ними по стилю, вся комната получает жалкий вид.

Репродукции работ известных художников

Возможно, полотно с "Мона Лизой" идеально впишется в ваш интерьер по стилю, но оно лишит его индивидуальности и станет достаточно банальным решением. Такие "картины" штампуют массово, а потому каждый может превратить свой дом в настоящий филиал Лувра. Хотя это и может звучать многообещающе, но выглядит дешево.

Пленка на столешнице

Со временем такая пленка будет выглядеть неопрятно. Особенно дизайнеры предостерегают от использования так называемой пленки "под мрамор". В первую очередь, ею вы никого не убедите, что у вас использован дорогой натуральный камень. Наоборот, кухня будет дешевый и бедный.

Различный стиль посуды

Конечно, это здорово, если у каждого члена семьи есть своя любимая чашка с забавным героем. Однако, когда речь идет о гостях, лучше использовать посуду в одном стиле. Это правило касается и кухонной утвари, как чайник, кофеварка, тостер и т.д.

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