Бокс или полубокс: основные отличия причесок, кому подходит каждая из них

Эти виды причесок стали популярны среди украинских мужчин. Давайте разберемся в их основных отличиях.

Об особенностях стрижек бокс и полубокс рассказали изданию pik.net.ua барберы из Lumberjack.

Что такое бокс и полубокс

И прическа бокс, и стрижка полубокс отличаются спортивным, практичным видом, они лучше всего подходят уверенным в себе мужчинам. Благодаря этим стрижкам черты лица становятся более выразительными. Обе прически короткие, но они имеют определенные отличия:

полубокс — на макушке волос достигает 8 см в длину, имеется челка, можно выбирать различные укладки, чтобы изменять образ;

бокс — ультракороткая прическа, в районе висков и затылка волосы бритые, она отличается аккуратно очерченными контурами, четкими вертикальными линиями.

Стрижка бокс раньше была популярна только среди отбывших наказания или военных. В прошлом веке она получила распространение и среди профессиональных спортсменов, что обусловлено ее удобством во время тренировок.

Кому подойдет стрижка полубокс, а кому бокс

Кому подойдет стрижка полубокс / Фото: Unsplash

Выбирая стиль стрижки полубокс, нужно учитывать тип лица и волос:

самый популярный классический вариант, когда на макушке волосы имеют длину 6 см, а в нижней части остается примерно 2,5 см (на линии перехода 3 до 3 см), черты лица в таком стиле становятся более острыми агрессивными;

полубокс с челкой отличается большей длиной волос на макушке, чтобы она могла сформировать челку, которая может быть профилированной, срезанной косо или ровно;

полубокс без челки формируют на длине волос, как в классическом варианте, такая стрижка лучше всего подойдет людям, активно занимающимся спортом;

короткий полубокс также адаптирован к спортивным занятиям, в этом случае волосы заметно укорочены, подойдет для недостаточной густоты волос, ведь делает ее менее заметной;

длинный полубокс создается только на заметно длинных волосах, отличается плавным переходом от укороченной части;

милитари стиль отличается тем, что его не нужно укладывать, на верхушке длина волос не превышает 7 мм, а на височной и затылочной зонах их полностью сбривают.

Прическу бокс следует выбирать мужчинам, имеющим непослушные волосы. Она не нуждается в ежедневном вложении. Людям с кудрями от нее лучше отказаться, потому что она будет выглядеть неухоженно. Такая же стрижка не подходит тем, у кого асимметричные черты лица.

Полубокс лучше подходит овальному лицу, подчеркивая его черты. С помощью градуировки можно заметно продлить форму круглого лица. А квадратная стрижка сделает более мягким.

Полубокс следует выбирать мужчинам с густыми и прямыми волосами.

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