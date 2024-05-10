Бокс чи напівбокс: основні відмінності зачісок, кому підходить кожна з них

Про особливості стрижок бокс і напівбокс розповіли виданню pik.net.ua барбери з Lumberjack.

Що таке бокс і напівбокс

І зачіска бокс, і стрижка напівбокс відрізняються спортивним, практичним виглядом, вони найкраще підходять впевненим у собі чоловікам. Завдяки цим стрижкам риси обличчя стають більш виразними. Обидві зачіски короткі, але вони мають певні відмінності:

напівбокс — на маківці волосся досягає 8 см в довжину, наявний чубчик, можна обирати різні укладання, щоб змінювати образ;

бокс — ультракоротка зачіска, в районі скронь та потилиці волосся зголене, вона відрізняється акуратно окресленими контурами, чіткими вертикальними лініями.

Стрижка бокс раніше була популярною лише серед тих, хто відбув покарання, чи військових. У минулому столітті вона набула поширення і серед професійних спортсменів, що обумовлено її зручністю під час тренувань.

Кому підійде стрижка напівбокс, а кому бокс

Кому підійде стрижка напівбокс / Фото: Unsplash

Обираючи стиль стрижки напівбокс, потрібно враховувати тип обличчя та волосся:

найпопулярніший класичний варіант, коли на маківці волосся має довжину 6 см, а в нижній частині залишається приблизно 2,5 см (на лінії переходу 3 до 3 см), риси обличчя в такому стилі стають гострішими агресивнішими;

напівбокс з чубчиком відрізняється більшою довжиною волосся на маківці, щоб вона могла сформувати чубчик, який може бути профільованим, зрізаним косо чи рівно;

напівбокс без чубчика формують на довжині волосся, як в класичному варіанті, така стрижка найкраще підійде людям, які активно займаються спортом;

короткий напівбокс також адаптований до спортивних занять, в цьому разі волосся помітно вкорочене, підійде для недостатньої густоти волосся, адже робить її менш помітною;

довгий напівбокс створюється лише на помітно довгому волоссі, відрізняється плавним переходом від укороченої частини;

мілітарі стиль відрізняється тим, що його не потрібно вкладати, на верхівці довжина волосся не перевищує 7 мм, а на скроневій та потиличній зонах його повністю збривають.

Зачіску бокс варто обирати чоловікам, які мають неслухняне волосся. Вона не потребує щоденного вкладання. Людям з кучерями від неї краще відмовитися, тому що вона буде мати недоглянутий вигляд. Також така стрижка не підходить тим, у кого асиметричні риси обличчя.

Напівбокс найкраще підходить овальному обличчю, підкреслюючи його риси. За допомогою градуювання можна помітно видовжити форму круглого обличчя. А квадратне стрижка зробить більш м'яким.

Напівбокс варто обирати чоловікам з густим та прямим волоссям.

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