Відмовтесь від них: ці речі нададуть будь-якому інтер'єру дешевого вигляду

Набори меблів однакового кольору

Нині вже не в моді набори меблів, які колись були на піку популярності. Дизайнери радять поєднувати різні предмети, які мають одну-дві спільні риси. Наприклад, стиль, колірна гама, матеріал.

Захаращені шафи та полиці

Краще тримайте в порядку і не захаращуйте полиці та шафи, особливо, якщо вони відкриті. Також регулярно протирайте від пилу та бруду ті полиці, які мають скляні дверцята. Залишені сліди від пальців мають неохайний вигляд.

Штори без складок

Якщо штори надто сильно натягуються і не утворюють складок, коли закриваються, будь-який інтер'єр автоматично має бідний вигляд. Дизайнери стверджують, що в такому разі ситуацію не врятують навіть дорогі тканини. Головними нині є пишність та об'єм.

Малюнки з логотипами чи плакати з мотивацією

Вже самі по собі такі плакати видають відсутність смаку, а коли їх намагаються вписати в інтер'єр, який не поєднується з ними за стилем, то вся кімната отримує жалюгідний вигляд.

Репродукції робіт відомих художників

Можливо полотно з "Мона Лізою" ідеально впишеться у ваш інтер'єр за стилем, але воно позбавить його індивідуальності і стане досить банальним рішенням. Такі "картини" штампують масово, а тому кожен може перетворити свій будинок на справжню філію Лувру. Хоча це й може звучати багатообіцяюче, але має дешевий вигляд.

Плівка на стільниці

З часом така плівка буде мати неохайний вигляд. Особливо дизайнери застерігають від використання так званої плівки "під мармур". Насамперед, нею ви нікого не переконаєте, що у вас використаний дорогий натуральний камінь. Навпаки, кухня матиме дешевий та бідний вигляд.

Різний стиль посуду

Звичайно, це чудово, якщо у кожного члена родини є своя улюблена чашка з кумедним героєм. Однак, коли йдеться про гостей, краще використовувати посуд в одному стилі. Це правило стосується і кухонного начиння, як от чайник, кавоварка, тостер тощо.

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