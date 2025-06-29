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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4424
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1 хв

У Миколаєві прогриміли вибухи

Росіяни атакували місто.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 29 червня 2025 року у Миколаєві пролунали вибухи.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Чутно вибухи у Миколаєві!" - йдеться у дописі.

Раніше моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей у бік Миколаєва.

“Ворог атакував Миколаїв балістикою, над регіоном здіймається дим”, - йдеться у повідомленні моніторів.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4424
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