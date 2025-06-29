- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4424
- Час на прочитання
- 1 хв
У Миколаєві прогриміли вибухи
Росіяни атакували місто.
У ніч проти 29 червня 2025 року у Миколаєві пролунали вибухи.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Чутно вибухи у Миколаєві!" - йдеться у дописі.
Раніше моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей у бік Миколаєва.
“Ворог атакував Миколаїв балістикою, над регіоном здіймається дим”, - йдеться у повідомленні моніторів.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.