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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6267
Час на прочитання
1 хв

Понад 100 дронів у повітрі: чим РФ атакує Україну 29 червня

Росіяни традиційно атакують Україні міста безпілотниками вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Наразі близько 110 БПЛА перебувають в повітряному просторі України 29 червня 2025 року.

Про це інформують моніторингові канали..

І нові постійно заходять.

Перебувайте в укриттях.

У різних куточках країни лунають вибухи.

Також згідно з інформацією моніторингових каналів, станом на 00:40 відомо про 3-х бортів Ту-95мс, які подолали половину шляху до пускових рубежів у Волгоградській та Астраханській областях.

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