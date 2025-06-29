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Понад 100 дронів у повітрі: чим РФ атакує Україну 29 червня
Росіяни традиційно атакують Україні міста безпілотниками вночі.
Наразі близько 110 БПЛА перебувають в повітряному просторі України 29 червня 2025 року.
Про це інформують моніторингові канали..
І нові постійно заходять.
Перебувайте в укриттях.
У різних куточках країни лунають вибухи.
Також згідно з інформацією моніторингових каналів, станом на 00:40 відомо про 3-х бортів Ту-95мс, які подолали половину шляху до пускових рубежів у Волгоградській та Астраханській областях.