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- Украина
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Более 100 дронов в воздухе: чем РФ атакует Украину 29 июня
Россияне традиционно атакуют Украину города беспилотниками ночью.
В настоящее время около 110 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины 29 июня 2025 года.
Об этом информируют мониторинговые каналы.
И новые постоянно входят.
Находитесь в укрытиях.
В разных уголках страны раздаются взрывы.
Также согласно информации мониторинговых каналов, по состоянию на 00:40 известно о 3-х бортах Ту-95мс, преодолевших половину пути к пусковым рубежам в Волгоградской и Астраханской областях.