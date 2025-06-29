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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6159
Время на прочтение
1 мин

Более 100 дронов в воздухе: чем РФ атакует Украину 29 июня

Россияне традиционно атакуют Украину города беспилотниками ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В настоящее время около 110 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины 29 июня 2025 года.

Об этом информируют мониторинговые каналы.

И новые постоянно входят.

Находитесь в укрытиях.

В разных уголках страны раздаются взрывы.

Также согласно информации мониторинговых каналов, по состоянию на 00:40 известно о 3-х бортах Ту-95мс, преодолевших половину пути к пусковым рубежам в Волгоградской и Астраханской областях.

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