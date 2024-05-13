Кріт втече в паніці: хитрий винахід прожене непрошеного гостя — працює на 100%

Хоча кроти корисні тварини, вони можуть завдати шкоди присадибній ділянці та городу. В процесі пошуку комах і личинок під землею, ці маленькі звірята пошкоджують коріння культур. Тому кожному садівникові і городнику потрібно знати, як швидко позбутися кротів.

Простий, але досить ефективний засіб, допоможе вам назавжди відлякати від ділянки кротів. Для того, щоб його виготовити, вам знадобиться звичайна бляшанка на 0,5 л.

Якщо у вас велика присадибна ділянка, краще одразу взяти кілька бляшанок. Тоді у вас буде достатньо матеріалу, щоб створити відлякувачі.

За допомогою звичайного маркеру намалюйте на кожній бляшанці літеру "П" так, щоб одна з її "ніжок" була трішки коротшою за іншу. При цьому від країв банки потрібно залишити відступ хоча б 3-4 см. Використовуючи гострий ніж, розріжте ємність вздовж намальованої літери. Це досить простий процес, адже бляшанка повинна легко різатися.

Вирізані смужки тепер потрібно загнути, а потім злегка вигнути. Повинен утворитися ефект пропелера, який обертається. Залишилося просверлити у центрі банки невеликий отвір (діаметр 4-6 мм). Для цього можна також використати цвях.

Приступіть до виготовлення штиря. Візьміть дріт завдовжки 40-60 см. Якщо його немає під рукою, згодиться спиця від поламаної парасольки чи старий електрод. Відступіть від краю 1-2 см, щільно оберніть шматочок дроту навколо штиря, а потім зафіксуйте за допомогою пасатижів. Відлякувач готовий!

Штир вставте у землю на глибину до 20 см, зверху надягніть банку. Бляшанка крутитиметься завдяки вітру, стикатиметься з металевим штирем і передаватиме відрації вглиб землі. Якщо розмістити на ділянці кілька таких відлякувачів, можна захиститися від кротів. Їхня нервова система не витримає шуму і вони покинуть ваші город та сад.

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