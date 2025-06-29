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- Украина
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В Николаеве прогремели взрывы
Россияне атаковали город.
В ночь на 29 июня 2025 года в Николаеве раздались взрывы.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич .
"Слышны взрывы в Николаеве!" - говорится в сообщении.
Ранее мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении скоростных целей в сторону Николаева.
"Враг атаковал Николаев баллистикой, над регионом поднимается дым", - говорится в сообщении мониторов.
Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.