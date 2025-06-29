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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4328
Время на прочтение
1 мин

В Николаеве прогремели взрывы

Россияне атаковали город.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 29 июня 2025 года в Николаеве раздались взрывы.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"Слышны взрывы в Николаеве!" - говорится в сообщении.

Ранее мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении скоростных целей в сторону Николаева.

"Враг атаковал Николаев баллистикой, над регионом поднимается дым", - говорится в сообщении мониторов.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
4328
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