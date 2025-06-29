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Россияне подняли в воздух три борта Ту-95МС
Российские самолеты двигаются к пусковым рубежам.
Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Мониторинговые каналы сообщают, что борта Ту-95МС продолжают движение в направлении пусковых рубежей. Остался примерно один час до прибытия к первым потенциальным пусковым в Саратовской области.
По состоянию на 00:40 известно о трех бортах Ту-95мс, преодолевших половину пути к пусковым рубежам в Волгоградской и Астраханской областях.
Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.