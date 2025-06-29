Россияне подняли в воздух три борта Ту-95МС

Ту-95МС / © Википедия

Реклама

Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Реклама

Мониторинговые каналы сообщают, что борта Ту-95МС продолжают движение в направлении пусковых рубежей. Остался примерно один час до прибытия к первым потенциальным пусковым в Саратовской области.

По состоянию на 00:40 известно о трех бортах Ту-95мс, преодолевших половину пути к пусковым рубежам в Волгоградской и Астраханской областях.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Реклама