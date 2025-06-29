Росіяни підняли у повітря три борти Ту-95МС

Ту-95МС / © Вікіпедія

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Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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Моніторингові канали повідомляють, що борти Ту-95МС продовжують рух в напрямку пускових рубежів. Залишилася приблизно одна година до прибуття до перших потенційних пускових в Саратовській області.

Станом на 00:40 відомо про трьох бортів Ту-95мс, які подолали половину шляху до пускових рубежів у Волгоградській та Астраханській областях.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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