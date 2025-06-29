- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3557
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни підняли у повітря три борти Ту-95МС
Російські літаки рухаються до пускових рубежів.
Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Моніторингові канали повідомляють, що борти Ту-95МС продовжують рух в напрямку пускових рубежів. Залишилася приблизно одна година до прибуття до перших потенційних пускових в Саратовській області.
Станом на 00:40 відомо про трьох бортів Ту-95мс, які подолали половину шляху до пускових рубежів у Волгоградській та Астраханській областях.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.