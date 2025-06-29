Потужна атака РФ на Україну: у РФ злетів МіГ-31К

МіГ-31К / © Defence express

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У ніч проти 29 червня, на тлі загроз з боку російських безпілотників, які атакували Україну, РФ також підняла у повітря бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Крім того, було відзначено зліт МіГ‑31К з авіабази «Саваслейка». Це підтверджують дані Повітряних сил України.

Тим часом моніторингові канали інформують, що йдеться про зліт третього МіГ‑31К.

МіГ-31К — носій гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

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Перед цим Росія здійснила інтенсивну атаку: запустила численні безпілотні літальні апарати, крилаті ракети «Калібр» та інші крилаті ракети. Через це по всій країні було оголошено повітряну тривогу, в різних регіонах звучали вибухи, а засоби ППО активно працювали над ураженням ворожих цілей.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.