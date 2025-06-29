Мощная атака РФ на Украину: в РФ взлетел МиГ-31К

МиГ-31К / © Defence express

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В ночь на 29 июня, на фоне угроз со стороны российских беспилотников, атаковавших Украину , РФ также подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья». Кроме того, был отмечен взлет МиГ-31К с авиабазы "Саваслейка". Это подтверждают данные Воздушных сил Украины .

Тем временем мониторинговые каналы информируют, что речь идет о взлете третьего МиГ-31К.

МиГ-31К - носитель гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

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Перед этим Россия совершила интенсивную атаку: запустила многочисленные беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты «Калибр» и другие крылатые ракеты. По этой причине по всей стране была объявлена воздушная тревога, в разных регионах звучали взрывы, а средства ПВО активно работали над поражением враждебных целей.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.