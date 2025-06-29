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У Львові пролунали вибухи
Росіяни продовжують атакувати українські міста вночі.
У ніч проти 29 червня 2025 року росіяни атакували Львів.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у повідомленні у соціальних мережах.
“Шахед зайшов на територію Львова!”, - написав він.
“Львів! Перебувайте в укриттях і зберігайте інформаційну тишу!”, - додав очільник Львівської ОВА Максим Козицький у соціальних мережах.
Моніторингові канали повідомляють про численні вибухи у Львові.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.