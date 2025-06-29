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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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47k
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У Львові пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 29 червня 2025 року росіяни атакували Львів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у повідомленні у соціальних мережах.

“Шахед зайшов на територію Львова!”, - написав він.

“Львів! Перебувайте в укриттях і зберігайте інформаційну тишу!”, - додав очільник Львівської ОВА Максим Козицький у соціальних мережах.

Моніторингові канали повідомляють про численні вибухи у Львові.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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