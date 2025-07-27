ВСУ / © ТСН.ua

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За последние пять лет Украина увеличила расходы на оборону почти в 10 раз и теперь по этому показателю занимает 8 место среди всех стран мира. Однако Россия на поддержку своей агрессии тратит значительно больше денег, занимая третью строчку в рейтинге.

Такую информацию опубликовали аналитики проекта UA War Infographics.

По данным Стокгольмского институтом исследования проблем мира, в 2024 году расходы Украины на оборону составили 64,7 млрд долларов. Рост расходов составляет +838% по сравнению с 2020 годом.

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В 2020 году Украина тратила на оборону почти в 10 раз меньше — 6,8 млрд долларов. Резкий рост начался в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ. В том году расходы составили уже 41,2 млрд долларов.

На первом месте по расходам на оборону находятся Соединенные Штаты Америки — более $997 млрд.

В тройке лидеров также Китай — более $313 млрд и Россия — $149 млрд.

Рост расходов первой тройки по сравнению с 2020 годом составил: 24%, 10% и 126% соответственно.

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Из стран первой десятки меньше всего увеличили свои расходы на оборону Япония (+3%), Франция (+10%) и Китай (+10%).

Напомним, в прошлом 2024 году аналитики Global Firepower поместили Вооруженные силы Украины на 20 место в рейтинге сильнейших армий мира. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал этот рейтинг «смешным».